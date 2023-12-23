Фото: 123RF/liudmilachernetska

Подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви, являющийся одним из главных экспертов в шведских СМИ по теме Украины и обещавший ВСУ победу в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту. Об этом сообщает издание Samnytt.

По словам журналистов, Паасикиви практически ежедневно выступал в различных телепередачах, заверяя местных зрителей в возможности ВСУ одолеть российскую армию.

Однако после провала украинского контрнаступления он начал сомневаться в возможностях Киева. В частности, в недавнем интервью Паасикиви заявил, что сложившаяся обстановка для ВСУ выглядит хуже.

Вместе с тем он не стал сожалеть, что позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив украинских войск. Военнослужащий заявил, что тем самым он хотел подарить народу Швеции "радостную новость".

Ранее заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине несколько дней, заявил, что киевские власти замалчивают реальное положение дел на фронте.

До этого СМИ сообщали о том, что украинская армия каждый день теряет около 800 бойцов. Кроме того, по данным журналистов, украинские войска нуждаются в новобранцах, чтобы заменить тех, кто уже долгое время пребывает в зоне боевых действий.