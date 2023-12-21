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Украинская армия каждый день теряет около 800 бойцов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на издание Focus.

"Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 000 солдат", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, украинские войска нуждаются в новобранцах, чтобы заменить тех, кто уже долгое время пребывает в зоне боевых действий.

Ранее российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу "Мста-б". Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, мотострелковые войска РФ при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.



Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении