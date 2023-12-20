В МИД РФ назвали неутешительной ситуацию на поле боя для ВСУ

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Ситуация в зоне боевых действий для Вооруженных сил Украины оказалась неутешительная и однозначная. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает продолжение конфликта в качестве последней возможности удержаться у власти.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, в ходе совещания Шойгу рассказал, что российские группировки войск за время СВО на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий. Он напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли четыре субъекта. Их общая площадь составила более 83 тысяч квадратных километров.

До этого украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. По его словам, украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения