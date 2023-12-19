Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 383 тыс бойцов с начала СВО

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С начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства.

Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, уточнил он.

По его словам, западные страны предоставили украинской стороне 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотников. ВСУ также получили более 1 300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 650 снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сказал глава ведомства.

Кроме того, продолжил Шойгу, с начала спецоперации 54 государства выразили желание поставлять Киеву вооружение. В действительности подобную помощь Украина получила лишь от 15 стран, отметил министр обороны РФ.

Шойгу рассказал, что украинская сторона получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов. Это на 30 миллиардов больше ВВП Украины. На этом фоне он назвал Украину страной-банкротом, поскольку значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату.

Вместе с тем глава Минобороны РФ поделился, что российские силы ликвидировали на Украине 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

"Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5 800 боевиков, в том числе 1 427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", – сказал Шойгу.

По словам министра, за полгода ПВО РФ уничтожила 1 062 натовских реактивных снаряда к РСЗО, оперативно-тактических и крылатых ракет, а также управляемых авиабомб. Противовоздушная оборона также поразила сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, уточнил он.

"В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников", – отметил министр.

В ходе совещания Шойгу также рассказал, что российские группировки войск за время СВО на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий. Он напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли четыре субъекта. Их общая площадь составила более 83 тысяч квадратных километров.

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки