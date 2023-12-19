19 декабря, 11:07Политика
Украинский военный предсказал уход ВСУ с "неудобных позиций" и переход к обороне
Фото: 123RF/zabelin
Войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии, уверен украинский военный под псевдонимом Арти Грин, пишет РИА Новости.
По его мнению, ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. Речь идет о плацдарме на левом берегу рек Оскол и Черный Жеребец. Военный также предсказал, что ВСУ перейдут к вынужденной обороне.
19 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские подразделения покинули некоторые позиции на переднем крае обороны в районе села Новомихайловка.
По информации руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, принудительная мобилизация в стране будет продолжаться.
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг собственные слова о том, что ситуация в зоне боевых действий является патовой для Киева.
В ноябре этого года в интервью западным СМИ он назвал патовой ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий. Залужный указал на то, что российские удары оказывают деморализующее воздействие на украинские войска.
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