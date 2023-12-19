Генерал ВСУ заявил, что РФ имеет преимущество на харьковском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины попали в сложную ситуацию на харьковском направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Не прекращаются ежедневные штурмовые действия в районе Синьковки", – уточнил он.

Как отметил генерал, украинские войска ведут бои при превосходстве ВС России в вооружении и числе личного состава. По словам Сырского, на купянском, краснолиманском и артемовском направлениях ВСУ удерживают оборону.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал армию РФ самой боеспособной в мире. По его словам, у российских военных есть передовое вооружение, которое уже проверено в боевых условиях.

Также он отметил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, уточнил он.

В частности, в ходе совещания Шойгу рассказал, что российские группировки войск за время СВО на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий. Он напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли четыре субъекта. Их общая площадь составила более 83 тысяч квадратных километров.

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки