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Обучение украинских военных на американский манер оказалось безуспешным. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на материал New York Times (NYT).

"Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской", – говорится в сообщении.

Зарубежное издание, ссылаясь на украинские и американские источники, сообщает, что подобный подход к подготовке военных США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Однако с ним военные ВСУ понесли в зоне СВО значительные потери.

Между тем военный эксперт Кирилл Федоров в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что Украина в ближайшие месяцы может капитулировать. Он обратил внимание на сокращение объемов военной помощи со стороны Запада.

"День конфликта для режима (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского стоит точно больше 100 млн. Сегодня лишь 4% военного бюджета Украины обеспечивается самой Украиной", – сообщил Федоров.

По его мнению, Россия в условиях нынешней производительности военно-промышленного комплекса (ВПК) сможет уничтожить Украину.

Ранее стало известно, что конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву, несмотря на визит Владимира Зеленского в США. Упоминания об этом нет в расписании законодательного органа США.

