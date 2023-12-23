Фото: depositphotos/billperry

Украинские власти замалчивают реальное положение дел на фронте. Об этом сообщил побывавший на Украине заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, по итогу встреч с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и прочими украинскими чиновниками он осознал, что официальные заявления Киева все меньше и меньше соответствует тому, о чем рассказывается на украинских пресс-конференциях или в интервью.

Ронцхаймер отметил, что основные проблемы Киева в виде нехватки солдат и превосходства ВС РФ на поле боя озвучиваются только за закрытыми дверями. Журналист призвал украинских чиновников открыто говорить и признавать действующие проблемы.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. По данным зарубежных изданий, за последние несколько недель российским военным удалось взять новые территории.

Как сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения