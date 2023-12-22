Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине, сообщает газета New York Times.

По данным издания, за последние несколько недель российским военным удалось взять новые территории.

"Недавние наступления России также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", – говорится в статье.

Также издание приводит слова депутата Верховной рады Егора Чернева, который рассказал, что ситуация на фронте сложная и постепенно ухудшается. По его словам, без американских боеприпасов ВСУ начинают терять территории, с трудом завоеванные этим летом.

21 декабря глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий. За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета.

Ранее украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. Он объяснил, что украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также, по его словам, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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