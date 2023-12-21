Потери ВСУ за контрнаступление составили более 40% от общих потерь за все время СВО

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Украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", – приводит ТАСС его слова.

Ранее украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. Он объяснил, что украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также, по его словам, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.



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