22 декабря, 14:43Политика
В Словакии заявили, что все оружие мира не поможет Украине в конфликте с Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.
"У Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление", – отметил он.
Кроме того, Фицо уточнил, что не верит в военное урегулирование конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что на рубеже этого и следующего годов условия разрешения ситуации уже будет диктовать Россия.
Ранее лидеры Евросоюза сообщили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, они запросили Евросовет увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.
В свою очередь, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев.
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