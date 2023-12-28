В Раде заявили, что ВСУ будут оставлять города при отсутствии помощи от США

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать оставлять города, если вовремя не получат помощь от США. Об этом заявил зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев, сообщает The New York Times.

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города", – цитирует политика издание.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов. С его слов, этот пакет станет последним в текущем году.

Блинкен отметил, что украинской армии направят боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые средства и свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

До этого СМИ писали, что администрация США хочет выделить дополнительную военную помощь Украине в размере всего 20 миллионов долларов.

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