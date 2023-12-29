Великобритания поставит Украине сотни ракет противовоздушной обороны – глава Минобороны

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Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в социальной сети X (бывшая Twitter).

Как отметил Шэппс, Великобритания продолжает поддерживать Украину и стремится восполнить арсенал систем противовоздушной обороны, которые королевство посылало Киеву ранее.

"Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью", – заявил глава британского Минобороны.

Ранее представитель Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинская армия за все время проведения СВО не смогла сбить ни одной из более 300 российских ракет Х-22.

До этого стало известно, что ВСУ могут начать оставлять города, если вовремя не получат помощь от США.