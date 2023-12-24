Шесть стран Евросоюза не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Фото: 123RF/standrets

Шесть стран Европы отказались присоединяться к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы офиса украинского президента Андрея Сибигу.

Он уточнил, что речь идет об Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии и Мальте.

В июле этого года страны G7 подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, в рамках которой они в приоритетном порядке передадут Украине средства ПВО, артиллерию, дальнобойные вооружения и боевую авиацию, а также проведут обучение и подготовку военных ВСУ и будут поддерживать развитие оборонно-промышленной базы Украины.

Украинская сторона также пообещала обеспечить реформы, подтверждающие следование по пути демократии, верховенства права и свободы СМИ. Киев взял на себя обязательства следовать законам в сфере модернизации с помощью усиления демократического гражданского контроля за военной областью и повышения эффективности в оборонных институтах и оборонной отрасли страны.