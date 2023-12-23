Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год – Белый дом

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Американский президент Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что бюджет был направлен главным образом на программы Пентагона и военное строительство, программы министерства энергетики по нацбезопасности, а также на программы разведки и Госдепа.

Всего проект предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы указанных ведомств. При этом на содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов.

Также документ продлевает действие закона о надзоре за внешней разведкой, уточняет полномочия Вооруженных сил США и прочие вопросы.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США существует четкий план развития Украины. В его рамках государству не нужна будет такая помощь, как на сегодняшний день.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине