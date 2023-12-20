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У США существует четкий план развития Украины. В его рамках государству не нужна будет такая помощь, как на сегодняшний день, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил госсекретарь, для этого США и союзникам следует оказать поддержку Украине зимой, весной и летом. По его словам, благодаря этому Киев сможет жить сам.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.

До этого американский конгрессмен Тим Берчетт указал, что украинские власти крадут половину денег, которые Соединенные Штаты отправляют Киеву. Законодатель призвал администрацию США перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре, после чего Вашингтон исчерпает возможности по предоставлению помощи Киеву.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ