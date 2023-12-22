В Белом доме заявили, что США отключат от своей финсистемы банки за нарушение санкций

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Американский президент Джо Байден из-за отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Украине хочет подписать указ, согласно которому будут усилены антироссийские санкции в финансовой сфере. Так, мировые банки могут быть отключены от финансовой системы Соединенных Штатов, заявил высокопоставленный представитель администрации во время специального брифинга.

"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", – передает его слова РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, новый инструмент позволит Соединенным Штатам преследовать финансовые учреждения, которые не смогут сделать выбор. Они либо позволят своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому военно-промышленному комплексу (ВПК), либо прекратят сотрудничество с РФ, указал чиновник, добавив, что США впервые смогут воспользоваться вторичными санкциями для преследования финансовых институтов, продвигающих возможности России по созданию оружия, используемого в СВО.

Он также отметил, что Штаты угрожают отключить от своей финансовой системы мировые банки, если они нарушат антироссийские санкции. Представитель администрации добавил, что Вашингтон сможет использовать новый исполнительный указ Байдена, чтобы усилить контроль за финансовым сектором в рамках антироссийских санкций в сотрудничестве и координации с другими юрисдикциями и финансовыми организациями.

"Фундаментально люди не захотят брать на себя этот риск… Проведите необходимую оценку или поставьте под угрозу возможность доступа к нашей системе", – подытожил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов РФ для помощи Киеву. Он напомнил, что американская администрация еще ждет от конгресса одобрения запроса Байдена на выделение допсредств Украине.

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины