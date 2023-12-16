Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году – СМИ

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Вооруженные силы Украины готовят новое контрнаступление в 2024 году, сообщил в интервью изданию Die Welt немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге.

Он предположил, что основным направлением будет Херсон. Такой вывод Ланге сделал, опираясь на список вооружений, который Украина передала США. В нем числятся вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

"Украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", – заявил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что Украина не сможет планировать свои операции на фронте из-за отсутствия определенности по поводу помощи от США. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, Киев не сможет составить план своих действий, поскольку не знает, на сколько американских снарядов может рассчитывать.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ