Байден заявил, что Украина может остановить Россию при военной поддержке США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина "может остановить Путина" при американской военной поддержке. Об этом он сообщил во время своего ежегодного обращения к конгрессу США, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

Байден утверждает, что РФ в случае победы якобы не остановится на Украине. В связи с этим глава Белого дома призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

Президент США заявил, что отказ Вашингтона от продолжения помощи Украине ставит под угрозу сам Киев, а также всю Европу.

Джо Байден также заверил, что на территории Украины нет американских солдат и не будет в дальнейшем. По его словам, киевские власти не просили о помощи со стороны ВС США.

"Мой посыл президенту Путину прост: мы не отступим, мы не прогнемся, я не прогнусь", – добавил американский лидер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт показал необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США.

До этого СМИ писали о том, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.

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