В ВСУ заявили, что Украина готовится провести контрудар в 2024 году

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Украинские войска намереваются создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям в этом году. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

По его словам, задача ВСУ на сегодня состоит в стабилизации линии фронта и выведении частей, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у Украины заготовлено несколько военных "сюрпризов" для России, и в США ждут результатов их применения. В Вашингтоне полагают, что у украинской стороны есть определенный план, который поможет ей достичь побед на поле боя.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что подобными заявлениями американская сторона хочет просто приободрить украинскую армию. По его словам, на фронте среди ВСУ нет никакого понимания, кто управляет страной с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский практически не появляется в Киеве, а только ездит по Европе.

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