Болгария начала отправку 100 бронетранспортеров Украине – СМИ

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Болгария начала отправку 100 бронетранспортеров (БТР) на Украину, сообщает телеканал BTV.

По данным СМИ, первые БТР со склада жандармерии были отправлены на погрузку на железнодорожную станцию.

В декабре прошлого года президент Болгарии Румен Радев наложил вето на безвозмездное предоставление Украине партии списанной бронетехники МВД, одобренное до этого парламентом. Однако правящее большинство затем отклонило вето главы государства.

Таким образом, Киеву должны предоставить бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует – около 100 БТР и запасные части, при этом точная номенклатура поставки засекречена.

В феврале этого года СМИ сообщали, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, так как Минобороны страны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

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