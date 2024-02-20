Болгария задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине – СМИ

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Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Минобороны страны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщает портал Euractiv.

По словам депутата от правящего большинства – объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" – Ивайло Мирчева, Болгария может сильно помочь Киеву, но есть задержки из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально.

"Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе", – подчеркнул он.

Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев, в свою очередь, сообщил, что задержка произошла, так как София проверяла, могут ли союзники по Альянсу профинансировать перевозку бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что Канада передаст украинской стороне 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "Канада – Евросоюз". Он также добавил, что его страна и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.