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Соединенные Штаты разочаровались в военной стратегии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

В статье отмечается, что Вашингтон советовал Киеву концентрировать свои силы на одной большой битве за раз, однако Зеленский предпочел тратить свои силы в боях за города, которые, по мнению Белого дома, не представляют стратегической ценности.

В качестве примера приводятся бои за Авдеевку. Американские чиновники сообщили, что украинские войска не провели стратегический вывод войск даже после того, как стало очевидно, что ВС РФ неминуемо одержат победу.

По информации издания, в США рассчитывали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сможет убедить Зеленского в правильности американской стратегии, однако ему этого не удалось.

Украинская сторона, в свою очередь, все больше разочаровывается в США из-за зашедшего в тупик вопроса с поставками оружия. Это деморализует украинских солдат и приводит к падению их боевого духа, отмечается в статье.

В Киеве также недовольны и тем, что Вашингтон по-прежнему отказывается отправить ВСУ передовые системы вооружения, например, дальнобойные ракеты или современные истребители.

Об освобождении Авдеевки от украинских военных стало известно 17 февраля. ВС РФ зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

По словам командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров.

26 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки. Он добавил, что Вооруженные силы РФ продвигаются дальше.

По информации зарубежных СМИ, украинские войска находятся в тяжелом положении после потери контроля над Авдеевкой. В частности, Вооруженным силам Украины не хватает артиллерийских снарядов и людей.

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