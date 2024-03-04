Республиканцы в США могут одобрить выделение Киеву 60 млрд долларов в марте-апреле – СМИ

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, в том числе предусматривающем выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, Джонсон в частном порядке встречался с республиканцами в палате представителей, продвигающими идею нового двухпартийного проекта, который включает в себя помощь Киеву и Тель-Авиву. Спикер призвал доработать документ перед вынесением его на голосование. Доработкой проекта занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

Авторы статьи отмечают, что Джонсон рискует, вынося такой законопроект на голосование, поскольку крайне правые члены палаты могут проголосовать за его отстранение от должности спикера. Одновременно с этим документ может не заручиться поддержкой и левых демократов, которые не спешат выделять дополнительную помощь Израилю.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Тогда Майк Джонсон заявлял, что палата представителей американского конгресса не будет поддаваться давлению и принимать этот законопроект.

В начале марта законодательный орган США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства – шатдауна. Инициатива продлевает лимиты финансирования правительства Штатов до 8 и 22 марта.

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