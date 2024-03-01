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Правительство Украины не должно требовать от США большей поддержки и жаловаться, что ее недостаточно, говорится в статье экс-советника президента США Рональда Рейгана Дага Бэндоу для журнала American Conservative.

"Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", – заявил Рейган.

По словам экс-советника американского лидера, киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах украинской армии. При этом, как ему кажется, очевидно, что ВСУ терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую Штатами. В связи с этим Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта, считает Бэндоу.

Ранее сообщалось, что американская сторона не намерена направлять свою армию на территорию Украины для участия в боевых действиях, президент США Джо Байден четко дал это понять.

Американский лидер считает, что Киев получит все необходимое ему оружие, как только конгресс одобрит дополнительное финансирование, предусматривающее выделение 60 миллиардов долларов для Украины.

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