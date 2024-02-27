Белый дом исключил военное присутствие США на Украине

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Американская сторона не намерена направлять свою армию на территорию Украины для участия в боевых действиях, президент США Джо Байден четко дал это понять. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Американский лидер считает, что Киев получит все необходимое ему оружие, как только конгресс одобрит дополнительное финансирование, предусматривающее выделение 60 миллиардов долларов для Украины, уточнила она.

Между тем военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправлении армии на Украину, заявил, что европейские страны не поддержат этот призыв. Слова французского лидера он связал с проблемами в стране.

"Поскольку сложные нерешенные вопросы и с фермерами, и с эмигрантами не решаемы во Франции в краткой перспективе, то Макрон решил, что настало время втянуть пятую республику в "украинский проект" по полной программе", – сказал Перенджиев в эфире радио КП.

Эксперт добавил, что французский президент, действуя на фоне осторожности ФРГ и протестов в Польше против украинских агропоставок, считает, будто может говорить все что хочет по украинской тематике.

27 февраля Макрон сообщил, что во время конференции в Париже не удалось найти общего решения по вопросу отправки сухопутных войск западных государств на Украину. Однако, уточнил он, вероятность подобного решения нельзя исключать в дальнейшем.

Его заявления подтвердил премьер-министр Габриэль Атталь. Политик также не исключил отправку армии Франции на Украину. По его словам, Париж не сможет смириться с победой Москвы в конфликте.

В противовес этому канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность того, что члены НАТО и государства ЕС направят свои войска на Украину.

Слова Макрона прокомментировал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский политик указал, что у французского лидера "недержание речи".

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