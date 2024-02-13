Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

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Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что за одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Далее законопроект должна рассмотреть палата представителей. В ней сильна республиканская оппозиция, которая выступает против выделения новых средств Киеву.

Ранее лидер Штатов Джо Байден назвал неспособность конгресса утвердить финансирование Украины преступной халатностью. Он также назвал действия конгресса возмутительными.

Между тем бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.