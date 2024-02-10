Неспособность конгресса профинансировать Украину является преступной халатностью – Байден

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Президент США Джо Байден назвал неспособность конгресса утвердить финансирование Украины преступной халатностью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности", – заявил он на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Байден также назвал действия конгресса возмутительными.

Ранее Байден поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Он призвал конгресс объединиться и принять это двухпартийное соглашение.

Однако позднее сенат США заблокировал соответствующий законопроект. Против инициативы выступили 50 сенаторов, поддержали ее 49. Для того чтобы законопроект не был отклонен, требовалось 60 голосов.

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