Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

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Палата представителей Соединенных Штатов Америки утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства – шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Так, в поддержку проекта выступили 320 законодателей, против высказались 99.

Действующие временные лимиты финансирования правительства США истекают 1 и 8 марта. Новая же инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно. Тем самым у американских законодателей появилось немного больше времени, чтобы завершить работу над полноценным годовым бюджетом.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Спикер нижней палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что законодательный орган не будет поддаваться давлению и принимать этот законопроект. Несколько дней спустя палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этому законопроекту.

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