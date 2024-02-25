25 февраля, 15:40Политика
Украина рассчитывает получить от США 11,8 млрд долларов в этом году
Фото: 123RF/sunshineseeds
Киев надеется получить в этом году от Вашингтона 11,8 миллиарда долларов, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
"Мы ожидаем в этом году 11,8 миллиарда долларов помощи от США, о чем договаривались ранее. Надеемся, что Штаты не оставят нас в одиночестве, очень надеемся на решение конгресса", – передает РИА Новости его слова.
В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, в который, в том числе входит помощь Украине.
25 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что большая часть денег, которые Вашингтон выделяет Украине, остаются в американской экономике.
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