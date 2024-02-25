Нуланд заявила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику США

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Большая часть денег, которые США выделяют Украине, остаются в американской экономике. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN.

"Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия", – сказала она.

Нуланд подчеркнула, что это также создает хорошо оплачиваемые рабочие места.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По словам украинского лидера, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно призывала конгресс придти к двухпартийному соглашению и принять законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов, из которых около 60 миллиардов долларов предлагается потратить на помощь Украине.

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