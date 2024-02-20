Украине придется без помощи США решать, какие города удастся удержать – Пентагон

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Украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", – приводит ее слова РИА Новости.

Сингх подчеркнула, что сейчас США не могут предоставлять Украине пакеты военной помощи из запасов Пентагона и призвала палату представителей утвердить запрос Белого дома на помощь Киеву.

Она также прокомментировала взятие Авдеевки российскими силами – по ее мнению, там произошел стратегический отвод украинских войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, в который, в том числе входит помощь Украине.

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Спустя время министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. Глава государства, в свою очередь, поздравил российских солдат с важной победой.

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