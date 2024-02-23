Союзники США разочаруются в Вашингтоне, если он не одобрит помощь Киеву – МИД Польши

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Союзники США разочаруются в альянсах со Штатами и могут начать разрабатывать свое ядерное оружие, если Вашингтон не выделит новую помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Bloomberg.

"Если дополнительная [помощь Украине] не будет принята, и союзники США разочаруются и поймут, что Соединенные Штаты, возможно, не могут помочь, даже если главнокомандующий [США] хочет помочь вам", – сказал он.

По мнению Сикорского, это будет иметь далеко идущие последствия для всех американских альянсов по всему миру. Он также выразил мнение, что некоторые страны захотят самостоятельно разработать ядерное оружие для подстраховки.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, в который, в том числе входит помощь Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.