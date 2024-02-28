28 февраля, 21:29Политика
Макконнелл сообщил о планах покинуть пост лидера республиканцев в сенате США
Фото: ТАСС/Stefani Reynolds
82-летний лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил о намерении покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на заседании верхней палаты конгресса, политик добавил, что должность он покинет не в ближайшее время. Фракция республиканцев в сенате планирует избрать своего нового лидера в ноябре, уточнил Макконнелл.
По его словам, новый лидер республиканского меньшинства приступит к своим обязанностям в следующем январе.
5 ноября в Штатах состоятся всеобщие выборы. После них в январе будет назначен не только президент, но и конгресс нового созыва.
Ранее в СМИ писали, что республиканцы в палате представителей ожидают приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования. По данным прессы, власти Штатов также прекратят деятельность в связи с непринятием очередной временной резолюции.
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