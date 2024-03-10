В Италии заявили, что мощности РФ по военному производству превосходят западные

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Российские мощности военного производства превосходят западные, поэтому у партнеров Киева и возникают трудности с обеспечением ВСУ боеприпасами, объяснил глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Его цитирует издание La Stampa.

"Тема неравенства сил на поле – важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. <...> Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", – отметил он.

Министр обратил внимание, что РФ сделала свою экономику "более оснащенной и гибкой, чем НАТО".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина "может остановить Владимира Путина" при американской военной поддержке. Он призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи.



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