Трамп заявил, что ЕС должен выделять на помощь Украине средства наравне с США

Фото: 123RF/palinchak

Европейские страны должны выделять на помощь Украины примерно столько же средств, сколько и Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интервью бывшего американского президента Дональда Трампа телеканалу Newsmax.

Как утверждает экс-президент, те деньги, которые Европа предоставляет Украине на оказание помощи, – лишь малая часть того, сколько вкладывают в Киев США. Хотя, по его словам, именно ЕС находится в гораздо большей опасности, чем США.

"Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке и к американскому налогоплательщику", – подчеркнул Трамп.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказывал, что у Трампа есть план, благодаря которому конфликт на Украине может закончиться. При этом он уточнил, что экс-президент США не собирается выделять деньги Украине и Европе, если Трамп победит на выборах президента США.

До этого СМИ писали, что Трамп подготовил план по урегулированию конфликта на Украине, однако он еще не представил его. По информации СМИ, план предусматривает, что Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории. Киев при этом "не сможет вступить в НАТО".



Вопрос о военной поддержке Киева разделил Восточную и Западную Европу – Bloomberg