Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения конфликта на Украине

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У бывшего президента США Дональда Трампа имеется план, который поможет закончить конфликт на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 после встречи с экс-главой США, которая состоялась 8 марта в поместье в штате Флорида.

Однако Орбан не стал разглашать суть плана Трампа по завершению конфликта на Украине. При этом он уточнил, что экс-президент США не планирует выделять средства Украине и Европе, если Трамп выиграет на выборах президента США.

"Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну", – объяснил премьер-министр Венгрии.

Ранее СМИ стало известно, что Дональд Трамп подготовил план по урегулированию конфликта на Украине, но еще не представил его. Как сообщают источники, план предусматривает, что Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории. Киев при этом "не сможет вступить в НАТО".



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