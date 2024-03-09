План Трампа по Украине подразумевает сохранение за РФ Крыма и других территорий – СМИ

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Дональд Трамп еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространяющиеся в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том, как он может выглядеть. Об этом пишет издание Bild.

Ранее Трамп не раз заявлял, что в случае своего переизбрания он может остановить конфликт на Украине за 24 часа. По информации издания Bild, план Трампа предусматривает, что Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории. Киев при этом "не сможет вступить в НАТО".

По информации издания, также есть опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы.

"В целом вызывает тревогу то, что Трамп до сих пор никогда не говорил, кто, по его мнению, должен выиграть войну между Россией и Украиной. Его молчание говорит о многом", – заявляет Bild.

Ранее нынешний президент США Джо Байден заявил, что идеи экс-президента США Дональда Трампа устарели, он намерен отбросить американское государство в прошлое.

До этого Трамп заявил, что американская сторона проиграет третью мировую войну до ее начала, если у власти будет продолжать находиться Байден. Экс-президент выразил уверенность в том, что если действующий американский лидер победит на выборах, то впереди граждан ждет худшее будущее.