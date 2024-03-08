Трамп заявил, что конфликт на Украине начался, потому что Путин не уважает Байдена

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине начался из-за того, что нынешнего президента США Джо Байдена не уважает Владимир Путин. Таким образом Трамп прокомментировал выступление Байдена перед конгрессом по теме Украины, пишет ТАСС.

Дональд Трамп при этом в очередной раз указал на то, что в период его администрации украинский конфликт не произошел бы ни при каких обстоятельствах.

Ранее Байден в ходе своего обращения к конгрессу заявил, что Украина "может остановить Путина" при американской военной поддержке. Глава Белого дома призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан обсудит вопрос урегулирования конфликта на Украине с Дональдом Трампом 8 марта во Флориде. По словам дипломата, в Будапеште считают, что мир на Украине станет возможным благодаря Трампу во главе США.

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США