В Генштабе ВС РФ заявили о риске эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну

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Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. Об этом написал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье в журнале "Военная мысль".

Он отметил, что завершение украинского конфликта не будет означать окончания конфронтации России и Запада, поскольку запущенный на сегодня процесс трансформации мироустройства сопряжен с "ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы".

По словам военнослужащего, также растет вероятность целенаправленного втягивания РФ в новые военные конфликты. Так, США и их союзники любыми силами пытаются сохранить свою гегемонию, являющуюся способом их существования за счет остального мира, считает Зарудницкий. На этом фоне Вашингтон поставил перед собой цель нанести Москве стратегическое поражение и дестабилизировать обстановку внутри страны, добавил он.

Зарудницкий подчеркивает, что это является прямой угрозой существования России и определяет повышенные требования к системе обеспечения военной безопасности страны.

В этом контексте генерал-полковник выделил несколько тенденций по изменению системы военной безопасности РФ. Так, по его мнению, необходимо привести структуру этой системы в соответствие с масштабами и типами военных угроз, а также оценивать их объективно.

Кроме того, Зарудницкий заявил о необходимости перехода к модульному принципу в реализации мер обеспечения военной безопасности, при котором защита страны будет требовать консолидации усилий всего общества, институтов и органов власти.

В статье также упоминаются тенденции, предполагающие смещение приоритета нацбезопасности в область обеспечения военной безопасности, повышение оперативности и централизации управления системой обеспечения военной безопасности, а также повышение значимости потенциала дружественных государств в решении задач военной безопасности.

Зарудницкий добавил, что некоторые из этих тенденций целесообразно реализовать уже на современном этапе, учитывая складывающуюся обстановку и динамичное формирование новых угроз для России.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не строила планов по нападению на кого-либо. Она отметила, что если обращаться к доктринам Североатлантического альянса, то именно Запад назвал РФ прямой угрозой.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия и Североатлантический альянс стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе.