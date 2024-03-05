Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве обороны России не исключают вероятность того, что недружественные страны могут начать против РФ воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию. Возможный сценарий раскрывается в журнале ведомства "Военная мысль".

Как следует из статьи, иностранцы задумались над созданием объединенных оперативных формирований (ООФ). В данном случае речь идет о высокомобильных группировках войск, которые должны будут осуществлять быстрые удары по морской, наземной, воздушной, космической и информационной инфраструктуре.

"Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции. При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года – воздушно-космических, в дальнейшем – космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов", – говорится в материале.

Прогнозируется, что операция может начаться с провокационных и демонстративных действий. Первой будет применена авиация. Так, в Минобороны считают, что рядом с границами России будут летать беспилотники и бомбардировщики, возможно проведение недружественными странами учений.

Боевой и численный состав ООФ противника в мирное время может составлять 50–70% от состава, который будет готов действовать во время войны.

В материале подчеркивается, что для РФ появляются новые угрозы, которые указывают на необходимость формирования дополнительных требований к безопасности страны.

Таким образом, требуется оснащение ВКС современными образцами авиационных комплексов и системами вооружения, а также нужно совершенствовать разведывательное обеспечение и выработать новые взгляды на использование авиации, подытожил автор.

Ранее немецкие СМИ опубликовали четырехэтапный сценарий якобы возможного нападения РФ на НАТО.

В статье говорилось, что первой фазой должна стать массовая кампания дезинформации, целью которой являются разделение и дестабилизация общества, а также подрыв доверия к либеральной демократии.



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