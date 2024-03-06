Захарова заявила, что у России никогда не было планов по нападению на кого-либо

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РФ никогда не строила планов по нападению на кого-либо, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, "кривой" агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно", – передает ТАСС ее слова.

При этом, если обращаться к доктринам Североатлантического альянса, именно Запад назвал РФ прямой угрозой, напомнила дипломат. Для недружественных стран агрессия стала базисом восприятия России, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД сделала акцент на том, что Москва всегда будет давать ответ на угрозу безопасности РФ.

Ранее немецкие СМИ опубликовали четырехэтапный сценарий якобы возможного нападения РФ на НАТО.

В статье говорилось, что первой фазой должна стать массовая кампания дезинформации, целью которой являются разделение и дестабилизация общества. Вторая фаза будет заключаться в крупных маневрах ВС РФ на границах Альянса, утверждают авторы. По их мнению, это необходимо, чтобы создать помехи для перемещения войск НАТО.



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