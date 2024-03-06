Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией

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Россия не хочет войны с Германией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя разговор немецких офицеров об ударах по РФ.

"Мы любим вас (немцев. – Прим. Ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", – сказал политик, отвечая на вопрос немецкой делегации во время марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" на Всероссийском фестивале молодежи на федеральной территории Сириус.

Он добавил, что Берлин делает много ошибок и телефонный разговор офицеров бундесвера показал запредельную ситуацию в Германии. По его словам, там то ли власть не знает, что делают военнослужащие, то ли они – и власть, и военные – делают то, что может иметь тяжелые последствия для немцев.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян поделилась аудиозаписью беседы высокопоставленных немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ факт прослушки подтвердили. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что планирует провести расследование.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка сведений из беседы немецких офицеров показала, что ФРГ реально вовлечена в конфликт на Украине.

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