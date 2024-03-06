Разговор офицеров ФРГ показал вовлеченность страны в конфликт на Украине – посол РФ

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Утечка сведений из разговора немецких офицеров показала, что ФРГ реально вовлечена в украинский конфликт, отметил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

"Очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. Тем более что эта тема накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне", – приводит ТАСС его слова.

Дипломат объяснил, что говорит о публичных призывах немецких политиков готовить ФРГ к противостоянию с Россией. По его мнению, подобные заявления являются крайне тревожным сигналом.

"Перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам и объектам инфраструктуры", – уточнил он, о чем именно рассуждают в Германии.

Ранее главный редактор Маргарита Симоньян поделилась аудиозаписью беседы высокопоставленных немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

В оборонном ведомстве ФРГ факт прослушки подтвердили. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что планирует провести тщательное расследование.

Позже стало известно, что в отношении высокопоставленных офицеров, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, которые обсуждали план атаки на Крымский мост, организована дисциплинарная проверка.



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