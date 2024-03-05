В отношении офицеров ФРГ после перехвата разговора запустили проверку

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

В отношении высокопоставленных немецких офицеров, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, которые обсуждали план атаки на Крымский мост с применением ракет Taurus, организована дисциплинарная проверка. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

По его словам, IT-специалисты продолжают расследование происшествия, несмотря на уже выявленную причину инцидента. Так, сейчас запланировано проведение криминалистической экспертизы всех используемых устройств.

"В зависимости от результата и после того, как результат будет получен, будет принято решение о том, будет ли возбуждено дисциплинарное производство или нет", – подчеркнул министр.

Писториус добавил, что внутренние каналы связи Вооруженных сил ФРГ при перехвате разговора не были скомпрометированы. Писториус уточнил, что они используют платформу WebEx для взаимодействия на определенном уровне секретности. Однако, по его словам, они применяют не общедоступный сервис, а канал для исключительно служебного общения.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что в ходе расследования специалистам предстоит рассмотреть вопрос, были ли моменты в разговоре, которые не следовало бы обсуждать через платформу WebEx, даже если бы сервис использовался надлежащим образом.

Также Писториус предположил, что перехват разговора мог произойти в Сингапуре, когда один из участников подключился по незащищенной линии. Как он утверждает, не все участники придерживались правил безопасности, как это предписано, поэтому причиной этого инцидента могла стать персональная ошибка в использовании техники.

"В настоящее время в повестке нет персональных последствий. Если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим лучшим офицерам стать жертвами российских игр", – предупредил министр.

Более того, он исключил возможность участия российского шпиона в разговоре немецких офицеров, который проводился в WebEx.

Однако при этом Писториус заявил, что перехват разговора не подорвал доверие союзников Германии к стране.

"Я вчера провел телефонные переговоры с партнерами и коллегами в других странах. Все понимают опасность таких атак по прослушке и знают, что 100-процентную защиту невозможно обеспечить", – заключил он.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили факт прослушки офицеров. В ведомстве начали проверку в связи с инцидентом. О планах провести быстрое и тщательное расследование заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус уточнил, что публикация в российских СМИ разговора офицеров является частью информационной войны РФ.

В МИД России в ответ на это потребовали от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа разъяснений после публикации разговора. В ведомстве добавили, что такие действия демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада", включая Берлин, в украинский конфликт.

