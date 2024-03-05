Разведоперация РФ расколола Запад и дискредитировала Шольца – СМИ

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Разведывательная операция РФ, в рамках которой были перехвачены разговоры офицеров ФРГ, расколола Запад и привела к дискредитации немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, журналист Politico Мэтью Карничниг написал, что Россия смогла спровоцировать "раскол среди своих врагов" и подорвать репутацию канцлера, а также "помешать Украине получить ключевое оружие".

При этом немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что "Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы".

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что существует аудиозапись разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

В оборонном ведомстве Германии подтвердили факт прослушивания офицеров. В министерстве сообщили о начале проверки. В свою очередь, Шольц пообещал провести расследование.

Министерство иностранных дел РФ объявило демарш послу ФРГ Александру Ламбсдорффу после беседы немецких военных об ударах по России. Дипломаты заявили, что подобные действия наглядно показывают вовлеченность "коллективного Запада", в том числе Берлина, в украинский конфликт.



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