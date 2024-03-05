Утечка разговора немецких военных ударила по репутации ФРГ среди союзников – СМИ

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Утечка переговоров немецких офицеров о планах возможных ударов по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Германии среди западных союзников. Таким мнением поделился обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.

По его словам, данный инцидент стал серьезным доказательством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может привести к серьезному недовольству США и Великобритании, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах украинской армии, добавил Колер.

Журналист также выразил опасения, что Россия может вновь с легкостью перехватить и опубликовать любые другие острые заявления немецких политиков и военнослужащих.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили факт прослушивания офицеров армии. В ведомстве организовали проверку по факту произошедшего. О намерениях провести быстрое и тщательное расследование случившегося сообщил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что появление в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост якобы является частью информационной войны РФ.

В МИД России в ходе демарша потребовали от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа разъяснений после публикации разговора немецких солдат. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия наглядно показывают вовлеченность "коллективного Запада", в том числе Берлина, в украинский конфликт.