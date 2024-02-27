В ООН после слов Макрона призвали воздержаться от провокационной риторики

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В ООН призывают все государства воздерживаться от риторики, которая может стать причиной дальнейшего разжигания конфликта на Украине. Так официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего возможность отправки армии Запада на помощь Киеву.

"Мы слышали много риторики, которая обладает потенциалом разжигания и без того смертоносного конфликта. Наш призыв был неизменен с самого начала (украинского кризиса. – Прим. ред.), и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики", – цитирует его ТАСС.

Слова Макрона о вероятности введения сухопутных войск западных государств на Украину спровоцировали в СМИ ряд сообщений, заявление французского лидера прокомментировали как российские, так и западные политики.

В РФ эти слова связали с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров, который в том числе рекомендовал западным политикам "употребить голову" на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

О ситуации высказался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который добавил, что у французского лидера "недержание речи". В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил прямого столкновения Москвы и Североатлантического альянса при вводе войск НАТО на Украину.

Некоторые западные политики также отреагировали на слова Макрона. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что члены НАТО и страны ЕС не направят свои войска на Украину, аналогичную информацию предоставил и глава министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, который в целом призвал не делать этого. Вместе с тем в США подчеркнули, что не намерены направлять свою армию на территорию Украины.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил отправку французских военнослужащих на Украину в рамках оказания помощи, не связанной с участием в боевых действиях.

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