Байден заявил, что Трамп отбросит США назад в прошлое

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Идеи экс-президента США Дональда Трампа устарели, он намерен отбросить американское государство в прошлое. Об этом действующий американский лидер Джо Байден заявил в интервью телеканалу NBC.

"Этот человек хочет утянуть нас назад. Он хочет нас отбросить по делу "Роу против Уэйда" (гарантировавшего права, касающиеся абортов. – Прим. ред.). Он хочет отбросить нас назад по целому кругу вопросов, по которым у американцев была стойкая позиция на протяжении 50–60 лет", – сказал президент США.

Вместе с тем 81-летний Байден добавил, что 77-летний Трамп "почти так же стар", как и он сам.

В 2022-м Верховный суд США отменил постановление от 1973 года по делу "Роу против Уэйда". Согласно ему, федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Своим запретом суд позволил штатам самостоятельно контролировать эту сферу. В результате почти 50% штатов сообщили о намерениях запретить или сильно ограничить аборты.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона проиграет третью мировую войну до ее начала, если у власти будет продолжать находиться Байден. Экс-президент выразил уверенность в том, что если действующий американский лидер победит на выборах, то впереди граждан ждет худшее будущее.

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