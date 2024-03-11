В Кремле прокомментировали мирный план Трампа по Украине

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В Кремле видели сообщения о мирном плане по Украине бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным", – цитирует его RT.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял ранее, что у Трампа имеется план, который поможет закончить конфликт на Украине. При этом он уточнил, что экс-президент США не планирует выделять средства Украине и Европе, если Трамп выиграет на выборах президента США.

До этого СМИ стало известно, что Дональд Трамп подготовил план по урегулированию конфликта на Украине, но еще не представил его. Как сообщают источники, план предусматривает, что Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории. Киев при этом "не сможет вступить в НАТО".

В свою очередь, нынешний президент США Джо Байден заявил, что идеи экс-президента США Дональда Трампа устарели, он намерен отбросить американское государство в прошлое.



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